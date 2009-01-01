"Страна-агрессор". В Раде рассказали о важном решении по вопросу разрыва дипотношений Украины и РФ

Рабочая группа и подкомитет подготовили компромиссные положения законопроекта ко второму чтению.

В Раде обсуждают разрыв дипотношений с РФ politnavigator.net

В Верховной Раде Украины считают, что вопрос разрыва дипотношений Украины и России является частью полномочий исключительно исполнительной ветви власти.

Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко"), сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в комитете Рады по вопросам национальной безопасности и обороны договорились отказаться от упоминания в законопроекте по Донбассу (№7163) о разрыве дипломатических отношений с РФ, формально комитет решение пока не принял.

"Мы консенсусно согласовали, что это (вопрос разрыва дипотношений, — ред.) — полномочия исключительно исполнительной ветви власти. Чтобы сохранить четкое распределение и независимость ветвей власти … мы не будем говорить исполнительной власти, как им выполнять закон. Закон предоставит РФ статус агрессора. При таких условиях очевидно, что дипломатические отношения исполнительной властью будут разорваны во исполнение этого закона. Мы решили — не будем Кабмину об этом говорить", — сказал Винник журналистам во вторник, отвечая на вопрос, сохранилась ли в законопроекте поправка относительно разрыва дипотношений с РФ.

По его словам, рабочая группа и подкомитет подготовили компромиссные положения законопроекта ко второму чтению.

"Компромиссный текст (законопроекта, — ред.) может быть поддержан пятью фракциями парламента. Этот текст вчера появился. Мы его отправили фракциям, субъекту права законодательной инициативы - президенту", — пояснил народный депутат.

В то же время он отметил, что формально комитет ещё не принял решение по поправкам ко второму чтению законопроекта.

"Комитет ещё формально не собирался по поправкам. Заседание состоится в среду. У нас есть предварительно согласованный текст ко второму чтению", — пояснил нардеп.

При этом он добавил, что поправка об обязательстве Кабинета министров разорвать дипотношения с РФ может быть вынесена на голосование в сессионном зале, если авторы на этом будут настаивать.

Ранее председатель парламента Андрей Парубий заявил, что судьбу поправки о разрыве дипотношений с РФ в законопроекте об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе определят народные депутаты в сессионном зале Верховной Рады в четверг, 16 ноября.

"Эта правка, которая касается дипломатических отношений, есть среди тех правок, которые внесены на комитет, в Верховную Раду. И уже в четверг, если мы будем рассматривать (законопроект, — ред.), соответственно, Верховная Рада примет свое решение", — сказал он на брифинге в Киеве 13 ноября.

При этом спикер напомнил, что в среду, 15 ноября, профильный комитет Рады рассмотрит поправки к данному законопроекту, и если успеет подготовить решение, то в четверг народные депутаты в сессионном зале могут рассмотреть эту инициативу во втором чтении и в целом.

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