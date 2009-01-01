Страны-подписанты Будапештского меморандума стать участниками Минского процесса — Яценюк

Международный формат переговоров должен касаться не только Донецка и Луганска, но и Крыма, говорит лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк Народный фронт

Лидер партии "Народный фронт"выступает за то, чтобы страны-подписанты Будапештского меморандума стали участниками Минского переговорного процесса "с очень четкой и жесткой позицией по полной и безоговорочной поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом он сказал на V Киевском форуме по вопросам безопасности для молодежи, организованном фондом "Открой Украину" 9 февраля.

Яценюк отдельно отметил, что международный формат переговоров должен касаться не только Донецка и Луганска, но и Крыма: "Наша позиция заключается в том, что страны-подписанты Будапештского меморандума так же вместе с Украиной должны четко написать план возвращения Автономной Республики Крым в Украине".

Отвечая на вопрос участника форума, Яценюк подчеркнул, что "основная проблема Будапештского меморандума — что, к сожалению, он не является юридически обязующим документом": "Если прочитать его именно с международно-правовой точки зрения, то такой документ является попыткой предоставить гарантии территориальной целостности и независимости Украины, а не механизмом предоставления таких гарантий".

"Конечно, в идеале должны были быть конкретные четкие гарантии. Не проведение консультаций, а предоставление военной поддержки, предоставление оружия и непосредственная поддержка всех подписантов Будапештского меморандума украинскому государству в том случае, если на украинское государство совершается нападение или попытки территориального деления страны, что произошло в результате российской агрессии", — подчеркнул он.

Более того, такой документ, по его убеждению, должен был быть проголосован "как минимум Советом безопасности Организации Объединенных Наций". Однако, подчеркнул Яценюк, Будапештский меморандум имеет большой политический вес. "Именно благодаря меморандуму США вместе с Европейским Союзом стали основной страной по введению санкций (против России)".

Лидер "Народного фронта" выступил за то, чтобы страны-подписанты Будапештского меморандума стали участниками Минского переговорного процесса "с очень четкой и жесткой позицией по полной и безоговорочной поддержки территориальной целостности Украины": "Это досформировало бы международную коалицию против российской агрессии".

"Это является основанием, чтобы страны-подписанты меморандума стали или ассоциированными, или непосредственными участниками минского процесса, чтобы страны-подписанты Будапештского меморандума оказали реальную военную поддержку украинской армии в виде оборонительного оружия и давили всеми дипломатическими, экономическими, финансовыми и военными рычагами на Россию с целью полного выполнения Минских договоренностей", — подчеркнул он.

"Выполнение Минского соглашения — это когда государственный флаг Украины будет по всей территории Украины, и в Донецкой, и в Луганской областях. И когда украинские пограничники будут контролировать украинскую границу", — сказал лидер "Народного фронта".

Международный формат переговоров, отметил он, должен касаться не только Донецка и Луганска, но и Крыма: "Наша позиция заключается в том, что страны-подписанты Будапештского меморандума так же вместе с Украиной должны четко написать план возвращения Автономной Республики Крым в Украине".

фото: nfront.org.ua