Страшная реальность Донбасса: люди гибнут, а Россия ничего не делает для разрешения конфликта

Россия полностью удовлетворена текущим состоянием конфликта.

В зоне проведения антитеррористической операции на оккупированном Донбассе стороны конфликта ведут борьбу за контроль над так называемой "серой зоной".

Об этом заявил заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает DW.

"Они (стороны конфликта, - ред.) занимают новые позиции на территориях, продвигаясь ближе друг к другу вдоль линии разграничения", — отметил Хуг. В то же время, по словам главы внешнеполитического комитета Европарламента Эльмара Брока, после отвода тяжелого вооружения в "серую зону" с обеих сторон проникают подразделения, приближаясь на расстояние огня из стрелкового оружия. "Это, конечно, приводит к прямой борьбе, в которой гибнет все больше людей", — добавил Брок.

18 декабря 2016 началась эскалация ситуации. На Светлодарск дуге на северо-запад от Дебальцево прошли ожесточенные бои. Обе стороны обвинили друг друга в начале конфликта. Погибло пять украинских солдат. "Это самые большие потери украинской армии за прошедшие пять месяцев", — заявил Андрей Лысенко, руководитель пресс-службы министерства обороны Украины. ОБСЕ зафиксировала 2900 взрывов только в этот день, большинство из которых — около Дебальцево и Светлодарска.

Штефан Майстер из Немецкого общества внешней политики заявляет, что конца боевым действиям не видно. "Россия, которая поддерживает сепаратистов, не делает ничего для разрешения конфликта. Я бы даже сказал, что Россия полностью удовлетворена текущим состоянием конфликта. Она может держать Украину в состоянии зависимости. И, возможно, внешние условия для России изменятся в направлении, которое поможет ей выторговать лучшую сделку", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Турчинов прогнозирует провокации на Донбассе во время праздников.