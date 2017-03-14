Стрельба в Княжичах — хаос в полиции. Руководители операции будут обвинены в тяжких преступлениях

Генпрокурор отметил, что следствию известны все детали спецоперации в Княжичах.

Юрий Луценко УНИАН

Руководители операции в Княжичах, будут обвинены в очень тяжких преступлениях, ведь их служебная халатность привела к гибели людей.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко эфире телеканала ZIK.

Генпрокурор отметил, что следствию известны все детали спецоперации в Княжичах.

По его словам, к ответственности будут привлечены не только работники охраны, но и руководство полицейской разведки.

"Полицейская разведка знала об ограблении дома в Княжичах. Зато от руководства, сотрудники разведки получили указание не предпринимать никаких предупредительных мер. Тогда, грабители на машине доехали до Киева, где на АЗС сменили автомобиль, а уже через некоторое время туда приехала полиция и задержала четырех человек с сумкой. Зато, в отделение полиции доставили только трех человек и без этой сумки", — сказал Луценко.

Он также добавил, что позже к ограбленному дому подъехала машина полицейской охраны, работники которой похитили элитный алкоголь из жилого дома.

По словам генпрокурора, экспертиза четко установила, что первым выстрелил один из работников полиции охраны. Этот выстрел и стал сигнальным.

"Данное дело характеризует структурный хаос в полиции. Несмотря на то, что сейчас еще продолжаются важные экспертизы по стрельбе в Княжичах, я с уверенностью могу сказать, что руководство спецоперации, которое непосредственно присутствовало на месте стрельбы — будут обвинены в очень тяжких преступлениях. Поэтому и моральную ответственность должен нести именно руководитель спецоперации", — заявил Луценко.

Напомним, 4 декабря в Княжичах правоохранители устроили между собой перестрелку, в результате чего погибли пять правоохранителей.

Злоумышленников в Княжичах задержали. Суд избрал 6 членам преступной группы меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Еще двое, которые сотрудничают со следствием, под домашним арестом.

видео: ZIK