"Стрелок" назвал две версии уничтожения "Гиви"

Убийство было явно хорошо спланировано и аккуратно произведено, говорит Гиркин.

Гиви, иллюстрация Facebook

Убийство главаря банды "Сомали" Михаила Толстых по прозвищу "Гиви", которого взорвали прямо в его кабинете в расположении части, было хорошо спланировано и аккуратно произведено.

Об этом один из главарей боевиков, захватывавших Славянск, бывший самозваный "министр обороны" ДНР Игорь Гиркин, позывной "Стрелок", пишет на своей странице в ВКонтакте.

"Толстых убит сегодня рано утром в Донецке в собственном кабинете прицельным выстрелом из (предположительно) РПО "Шмель" (переносной реактивный огнемет с термобарическим снарядом). Убийство было явно хорошо спланировано и аккуратно произведено — убийцы скрылись с места преступления, не встретив ни малейшего сопротивления. Обстоятельства прямо указывают на наличие пособников непосредственно в окружении М.Толстых и/или на атакованном объекте, так как убийцы стреляли именно в момент его физического нахождения внутри", — рассказывает бывший главарь боевиков.

По его словам, защита объекта была спланирована крайне плохо: "Окна не были защищены даже внешней сеткой или решеткой (что серьезно ослабило бы эффект взрыва), не говоря уже о внутреннем защитном оборудовании типа мешков с песком и т.д. Сами окна выходили на внешний двор и располагались на этаже, доступном к обстрелу с окрестной территории поверх забора. Всё говорит о том, что нападения на себя прямо в кабинете "Гиви" никак не ожидал — что существенно облегчило задачу нападавшим".

Гиркин видит всего две основные версии уничтожения "Гиви": "Первая — официальная (укро-ДРГ), вторая — внутренние разборки в "корпусе" и/или местных властно-криминальных структурах (тоже возможная, учитывая общую атмосферу в этом "регулярном войске" и то, что в Донецке сложно определить — где власть, а где криминал — они давно слились в экстазе)".

"Политические причины маловероятны — "Гиви" на самостоятельные политические роли никак не претендовал, громких заявлений не делал, с Захарченко публично ладил и т.п.", — говорит "Стрелок".

По его мнению, убийство неизбежно дополнительно обострит ситуацию на фронте и столь же неизбежно будет использовано для нагнетания напряженности и взаимных обвинений обеими сторонами.

Напомним, "Гиви" стал десятым из наиболее известных боевиков ЛДНР, уничтоженных во время внутриусобных разборок.