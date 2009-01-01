"Стрелок" рассказал, почему "дурак и балабол" Захарченко может пойти на повышение

Первым кандидатом на "почетную пенсию" называют главаря боевиков самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого.

"Стрелок" назвал Захарченко "дураком и балаболом" novostimira.net

На оккупированные территории Донбасса из России приехали несколько комиссий, результатом действий которых станет ряд радикальных решений.

Об этом сбежавший с Донбасса главарь боевиков ДНР Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" написал в Livejournal.

"И по административной, и по финансово-фискальной, и по экономической, и по военной части. Выводы этих комиссий (те, о которых известно) — "мрачнее некуда". В том числе и по персоналиям "великих борцов за народное дело" в обеих псевдо-государственных образованиях. Само-собой, все выводы можно легко переписать. И перекрашивать "с черного на белое" по приказу начальства будут те же самые люди, которые рисовали исходную картинку. Но, все-таки, тут как раз и передаются слухи о том, что "того, припекло" и "орг. выводы" на этот раз будут сделаны в сторону "радикальной замены" целого ряда персоналий", — написал он.

По данным Стрелкова, первым кандидатом на "почетную пенсию" называют главаря боевиков самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого.

"Уж больно много людей убито и запытано по его приказу. И слишком много откровенных "патриотов единой Украины" пригрел он в своей администрации. Пан Захарченко же, благодаря безудержному пиару и вопреки четкому пониманию факта, что он никто иной, нежели очень вороватый дурак и безудержный балабол — имеет шансы не просто остаться на посту, но даже пойти на повышение — на пост главы "огрызка" Новороссии — новообъединенной ЛДНР. Тут за пана играет его внушительная физиономия и умение относительно складно трепаться — для красивой телевизионной картинки - он "самое то". И, к тому-же, продемонстрировал большую "гибкость", дошедшую до полной безпринципности. "Вертелся строго в соответствии с указаниями", — отметил Гиркин.

При этом окружение Захарченко, якобы, будет радикально "почищено от обильно засевшего в нем махрового криминалитета и ахметовских клевретов". Некоторые могут лишиться не только постов, но и свободы.

Стрелков подчеркнул, что общая задача заключается в постепенном отказе руководства РФ от "безальтернативного минского курса" и в преобразовании оккупированного Донбасса в "новое Приднестровье", не столь жестко висящее "на шее" у Москвы в финансовом, экономическом и военном плане.

Напомним, ранее российские СМИ признали смерть одного из главарей ЛНР.