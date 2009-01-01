Строгий запрет. Командирам банд ЛДНР приказали объяснить боевикам, почему нельзя разглашать потери

Противник утверждает, что сведения от террористов украинские госструктуры могут использовать в своих целях, отметил Тымчук.

Боевики на Донбассе, иллюстрация sprotyv.info

Накомандование незаконных вооруженных формированийприказало командирам провести разъяснительную работу среди личного состава "частей и подразделений" касаемо строгого запрета на разглашение данных о погибших и раненых боевиках.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По его сведениям, командование противника синхронно разослало командирам соответствующее циркуляр.

В нем говорится "о необходимости "провести разъяснительную работу среди личного состава частей и подразделений" касаемо строгого запрета на разглашение в открытом доступе (при общении с представителями СМИ и в социальных сетях) данных о погибших и раненных боевиках".

"Предписывается, кроме разъяснений личному составу, обязать рядовых боевиков из числа местных жителей провести аналогичную "разъяснительную работу" с родственниками и знакомыми", — добавил эксперт.

Народный избранник уточнил, что "запрет объясняется тем, что подобную информацию противник (т.е. украинские госструктуры) "использует в разведывательных и пропагандистских целях".

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщило, что на востоке Украины террористы продолжают нести огромные потери в связи с низким уровнем подготовки, халатностью и ответным огнем наших военных.