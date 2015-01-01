Стычка наемников в Стаханове. Русские разоружили "инородцев" – от передовой косят, язык не знают

Иностранцы пытаются воспользоваться "незнанием языка" для уклонения от выполнения боевых задач.

Наемники в ЛНР, иллюстрация informator.su

Нежелание граждан России проходить военную службу в соединениях и воинских частяхи уклонение от мобилизации местного населения заставляет российское командование компенсировать нехватку личного состава за счет иностранцев, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, при совместном несении службы иностранцы пытаются воспользоваться "незнанием языка" для уклонения от выполнения боевых задач и заставляют выполнять тяжелую хозяйственную работу этнических русских и украинцев.

20 декабря на передовой позиции 6-го отдельного мотострелкового полка в Кадиевке (бывший Стаханов) между военнослужащими произошла стычка на почве национальной неприязни. Русскоязычная часть военнослужащих подразделения разоружила и блокировала выход из помещения группы иностранцев.

Командованию полка было направлено обращение о недоверии к задержанным и нежелание проходить с ними совместную службу, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, в 6-м полку "армии ЛНР" пьяные боевики ЛНР отказались идти в разведку боем и загремели под арест, хотя в 6-м полку не хватало людей на передовой.