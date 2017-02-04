"Стыд и преступление". Российский оппозиционер рассказал, как Путин хочет "отхватить кусок Украины"

Путин не видит будущего, президент живет в прошлом, считает Явлинский.
Об этом заявил кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский, выступая на форуме молодых доверенных лиц, сообщает пресс-служба политсилы.
"Путин не видит будущего, президент живет в прошлом, поэтому он хочет отхватить кусок Украины, как будто бы это имеет какое-то положительное для нашей страны значение. Кроме стыда, вреда и преступлений в этом ничего нет", — заявил Явлинский.
Напомним, ранее у Порошенко ответили на оскорбления Путина.