Суд арестовал экс-главу налоговой Луганщины Антипова с залогом в 100 миллионов

Антикоррупционная налоговая операция, написал Аваков.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Антикоррупционная налоговая операция: Антипову, у которого при аресте изъяли 3.8 млн. долларов — экс губернатору и экс-главе налоговой Луганской области, только что, Печерский суд, в рамках ст.209 КПК (легализация средств, полученных преступным путём) — назначил меру пресечения - арест с возможным залогом 100 млн. грн", — написал он.
"Наручники одели прямо в зале суда. Неотвратимость покарания важна! Работаем дальше", — резюмировал Аваков.
Напомним, ранее политолог дал прогноз на будущее задержанных налоговиков.
Видео: Фейсбук А.Авакова.