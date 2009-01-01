Суд арестовал экс-главу налоговой Луганщины Антипова с залогом в 100 миллионов

Антикоррупционная налоговая операция, написал Аваков.

Суд арестовал экс-главу налоговой Луганщины Світ 24

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для экс-губернатора и экс-главы налоговой службы Луганской области Александра Антипова в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Антикоррупционная налоговая операция: Антипову, у которого при аресте изъяли 3.8 млн. долларов — экс губернатору и экс-главе налоговой Луганской области, только что, Печерский суд, в рамках ст.209 КПК (легализация средств, полученных преступным путём) — назначил меру пресечения - арест с возможным залогом 100 млн. грн", — написал он.

"Наручники одели прямо в зале суда. Неотвратимость покарания важна! Работаем дальше", — резюмировал Аваков.

Напомним, ранее политолог дал прогноз на будущее задержанных налоговиков.

Видео: Фейсбук А.Авакова.