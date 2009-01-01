Суд до 17 марта оставил за решеткой одиозного экс-регионала Ефремова

Соответствующее решение по ходатайству стороны обвинения принято судом сегодня.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.
Сообщается, что соответствующее решение по ходатайству стороны обвинения принято судом сегодня.
Также в прокуратуре отметили, что следующее подготовительное заседание по делу Ефремова в суде Луганской области состоится 24 января.
Напомним, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.
Позднее Ефремову вручили обвинительный акт: покушение на целостность Украины и создание ЛНР.