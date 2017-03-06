Дело Насирова: опубликовано видео, что сейчас происходит за окнами здания райсуда

На видео — под зеленым одеялом можно увидеть Насирова, а рядом — много людей, в частности нардепов.

УНИАН

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров до утра остается в суде.

Сотрудники НАБУ и врачи скорой помощи покинули здание Соломенского районного суда в связи с тем, что срок ареста Насирова закончился в 00:00 6 марта. Заседание суда продолжится в 9.30 утра.

По словам его адвоката Александра Лысака, дальнейшее судебное заседание должно состояться в помещении Соломенского райсуда в Киеве, сообщает ТСН.

На выходе из суда один из детективов НАБУ сказал, что истек 72-часовой предельный срок для содержания подозреваемого. Таким образом, Насиров официально свободен.

Большинство адвокатов Насирова вышли из помещения суда под крики активистов "Позор!". Рядом с Насировим остались несколько адвокатов, врачи, народные депутаты и др. Лысак пояснил, что Насиров не выходит к общественности пообщаться, потому что, мол, его позиция и заявление не согласовано с САП и НАБУ, представители которых ночью не приехали в суд. Его адвокат также заявил, что никакой охраны рядом с Насировим нет.

В эксклюзивном видео ТСН, снятое дроном совместно с Dronarium Украина, можно увидеть, что сейчас происходит за окнами Соломенского райсуда, где находится Насиров.

На видео — в углу под плазменным телевизором под зеленым одеялом можно увидеть Романа Насирова, а рядом — много людей, в частности нардепов.

Также Насиров, которому суд пока так и не избрал меру пресечения, сделал первое после своего задержания личное заявление в интервью изданию lb.ua .

Насиров сообщил, что его физическое состояние ухудшилось за последние дни. Он утверждает, что в этом нет симуляции.

Также экс-глава ГФС заявил, что заинтересован в рассмотрении своего дела и сотрудничал со следствием с самого начала, с середины прошлого года. Насиров говорит, что хочет полностью довести дело до конца и доказать полную правоту.

Он выразил надежду, что благодаря стараниям врачей сможет самостоятельно принять участие в заседании суда в Апелляционном суде. По словам Насирова, у него был большой гипертонический криз, который мог быть прединфарктным состоянием. Свое нынешнее состояние он называет слабым.

Также отстраненный от должности главы ГФС чиновник утверждает, что то, что ему вменили подозрение, было для него полной неожиданностью. Насиров пожаловался, что его силой забрали из больницы после того, как ему сделали уколы снотворного для проведения процедур, в состоянии, когда он не понимал происходящего.

Он заявил, что больше всего хочет, чтобы сотрудники НАБУ доставили его в больницу обеспечив охрану или присмотр за ним, если они переживают, что он может скрыться.

Насиров подчеркнул, что у него не было желания или плана покидать Украину.

Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство. Защита Насирова не исключает объявления нового подозрения и нового задержания со стороны обвинения.

2 марта детективы НАБУ вручили Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

Чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен.

видео: ТСН; Lb.ua