Суд над Россией в Гааге. Украина обвинила РФ в искажении фактов и законов

Суд должен назначить временные меры против России, заявил Кох.

Суд в Гааге Reuters

Представитель Украины в Международном суде ООН в Гааге обвинил представителя России в искажении фактов и законов и призвал Суд безотлагательно ввести против РФ временные меры.

Соответствующие аргументы изложил представитель украинской стороны, доктор Гарольд Кох (Harold Hongju Koh), сообщает УНИАН.

Он также обвинил представителей РФ в "искажении законов и фактов", "законодательной акробатике", а также заверил Суд в том, что временные меры надо ввести безотлагательно.

"Если говорить коротко, то этот Суд стоит перед трагической ситуацией, требующей срочного урегулирования. Факты, представленные Украиной, демонстрируют, что ситуацию необходимо решить безотлагательно — как на востоке Украины, так и в Крыму.

Как и в предыдущем иске, поданном против России Грузией, этот Суд должен назначить временные меры потому что, во-первых, условия нестабильные и могут быстро измениться, во-вторых, есть уязвимое население, которое нуждается в вашей защите, — это невинное гражданское население Украины. В-третьих, потому что идет напряжение из-за продолжения конфликта. И, в-четвертых, продолжаются атаки, приводящие к смертям, ранениям и перемещению местного населения", — заявил Кох.

Представитель украинской стороны напомнил, что российская сторона отметила, что "нет необходимости во введении неотложных мер".

"Почему? Потому что МН17 уже был уничтожен, а атаки на гражданское население, о которых говорила украинская сторона, были совершены месяц назад?", — подчеркнул Кох.

По его словам, если власти России не отдадут приказ патрулировать свои границы с Украиной, то еще "более опасное оружие может снова попасть на восток Украины уже завтра, а ужасные атаки на гражданских в Авдеевке произошли только неделю назад".

"Позвольте мне подчеркнуть, что Украина не планировала в этом Суде привести все факты нарушений Россией международного права или подтверждение принадлежности Крыма. Ваша задача — решить, может ли Украина сейчас позволить себе временные меры защиты в то время, когда Суд продолжит рассматривать иск. Законодательная акробатика, которую мы слышали от представителя России, заключается в том, что международные правила, применяемые к другим государствам, не применяются в РФ. Все, о чем просит Украина этот Суд, — это использовать свои полномочия, чтобы защитить невинных украинских граждан, которые находятся под угрозой дискриминационных и террористических атак и культурного исчезновения. Без временных мер, установленных этим Судом, РФ продолжит играть по собственным правилам и делать противоположное требованиям Конвенций (о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации — ред.), а расплачивается за это невинное гражданское население", — заявил представитель Украины.

Он констатировал, что сейчас Украина просит Суд заставить Россию прекратить поставки вооружения и оказание помощи через границу группам, которые совершают террористические атаки против гражданских (на Донбассе), и прекратить культурное уничтожение украинцев и крымских татар в Крыму.

"Если Россия не замешана в этих криминальных действиях, то она не будет страдать от каких-либо ограничений в то время, когда это дело будет рассматриваться", — подчеркнул Кох.

Напомним, ранее были названы ТОП-5 фактов лжи России на суде в Гааге.