Суд над сыном Авакова. Прокуроры заявили, что рюкзаки обошлись НГУ в пять дороже себестоимости

Рюкзаки для НГУ были закуплены по 2799 грн. Пошив таких рюкзаков обходится в 555 грн, установила экспертиза.

Александр Аваков в зале суда УНИАН

Рюкзаки для Национальной гвардии Украины имеют себестоимость 555 грн штука, а были проданы за 2799 грн.

Об этом прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в судебном заседании по избранию меры пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру заявили в обосновании своего ходатайства по избранию меры пресечения для Авакова-младшего, сообщает УНИАН.

Они утверждают, что рюкзаки были закуплены по 2799 грн. Всего закупили такой амуниции на 14,4 млн грн. Пошив таких рюкзаков обходится в 555 грн, установила экспертиза.

Также прокуроры заявили, что налицо все риски, предусмотренные ст. 177 УПК: это особо тяжкое преступление, которое предусматривает от 7 лет лишения свободы, подозреваемый может скрываться, в том числе и за рубежом, может давить на следствие, свидетелей.

Также прокуроры заявили о давлении на детективов НАБУ в Харькове, где работники полиции действовали слаженно с молодчиками, препятствуя работе детективов.

Прокуроры просят для Авакова-младшего содержания под стражей в течение 60 суток с альтернативой залога в сумме 5 млн грн.

Они также подчеркнули, что бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь обеспечил приобретение рюкзаков для Министерства внутренних дел у предприятия, подконтрольного сыну главы МВД Александру Авакову.

Сторона обвинения утверждает, что Чеботарь вместо необходимых 40 рюкзаков принял решение купить 6 тысяч, при этом был проведен фиктивный тендер на закупку.

Также прокуроры отметили, что шили рюкзаки, в частности, в учреждениях исполнения наказаний, где их себестоимость составляла от 60 до 120 грн.

В свою очередь, адвокаты сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра утверждают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало его незаконно.

Защитники сына главы МВД заявили, что нет рисков, о которых утверждали прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в суде.

В частности адвокаты утверждают, что он не собирается избегать следствия за границей, не будет влиять на экспертов, свидетелей или других фигурантов дела. Кроме того, по словам защитников, прокуроры не предоставили доказательств, что он может это делать.

Напротив, адвокаты отметили, что Аваков-младший имеет прочные социальные связи и постоянное место жительства в Украину.

Кроме того, защитники просят суд полностью отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров САП о мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 5 млн грн.

В то же время, по сообщению "Украинской правды", часть журналистов и телеоператоров не смогли попасть в зал Соломенского райсуда Киева, где избирают меру пресечения сыну министра внутренних дел Александру Авакову. Часть журналистов и операторов осталась в коридоре суда.

Как сообщают журналисты, которым удалось пройти внутрь, свободные места в суде заняли мужчины в камуфляжной форме, которые прошли в зал через служебный вход.

Напомним, 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известногой как "дело рюкзаков") задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

Экс-замминистру внутренних дел и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. В частности, Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. "Ни мой сын, ни фирмы, в которых он основатель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций — или для решения своих конъюнктурных задач — отвечу еще раз — не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия", — заявил министр. Он также отметил, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов".

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по "делу рюкзаков" не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд.

Сегодня, 1 ноября, в НАБУ сообщили, что в рамках "дела рюкзаков" проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины.