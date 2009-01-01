Суд наложил арест на швейцарские счета сына Азарова

Деньги Азаров-младший разместил в банках Швейцарии, Италии и Лихтенштейна.

Алексей Азаров УНИАН

Арестованы 0,6 млн швейцарских франков на 10 счетах бывшего депутата Верховной Рады, сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея в банках Швейцарии.

Об этом идет речь в определении Печерского районного суда Киева, говорится в определении суда от 24 февраля.

Генеральная прокуратура расследует получение Алексеем Азаровым неправомерной выгоды в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с декабря 2012-го по ноябрь 2014 года он, будучи должностным лицом, получил "из не установленных следователем источников выгоду имущественного характера в размере 7,7 млн евро, 600 тыс. швейцарских франков и 500 тысяч долларов".

Деньги Азаров разместил в банках Швейцарии, Италии и Лихтенштейна.

Следователь ГПУ, подавший ходатайство в суд, отмечает, что арест счетов "необходим для обеспечения действенности уголовного производства, возмещение убытков, причиненных государству в результате совершения Азаровым преступления", а также для того, чтобы бывший нардеп не мог использовать эти деньги в будущем.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на пять счетов Азарова в банке Bank Julius Bar (Цюрих), четыре счета в банке Coutts&Co AG (Цюрих); на счет в банке Banque Internationale a Luxemburg SA. Также арестован остаток средств на указанных счетах в сумме 0,6 млн швейцарских франков и на расходные операции по этим счетам.

23 января 2015 года Генпрокуратура сообщила Алексею Азарову о подозрении и объявила в розыск. Соответствующее решение суд принял еще 12 января по уголовному производству о возможном получении Алексеем Азаровым взятки 7,7 млн евро. Суд предоставил правоохранителям доступ к счетам подозреваемого в банках "Крещатик", "Альфа-банк", "Родовид банк", "Правекс-банк", "Имексбанк" и "Актив-банк".

18 января 2017 года следователи Генпрокуратуры Украины получили доступ к информации о счетах сына экс-премьер-министра Николая Азарова в шести украинских банках.

Напомним, ранее сообщалось, что на счетах Януковича и Азарова нашли более миллиарда долларов.