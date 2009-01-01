Суд не нашел коррупции в деле о квартире Лещенко, но ГПУ обжалует его решение

Нардеп не являлся в суд, а потом адвокат заявил, что срок для привлечения Лещенко к админответственности истек.

Сергей Лещенко УНИАН

Прокуратура намерена обжаловать решение Печерского райсуда Киева о закрытии дела об админправонарушении, совершенном нардепом от БПП

Об этом со ссылкой на Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, сообщает УНИАН.

В ГПУ отметили, что 15 февраля Печерский райсуд Киева вынес постановление о закрытии административного дела по протоколу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении Лещенко за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Исходя из практики Европейского суда по правам человека, стандарты, которые устанавливаются на производство по уголовным делам, должны распространяться и на административные. То есть, порядок исследования доказательств, их оценка судом в административных делах должны пройти полную процедуру, как в уголовных процессах", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, отметили в ГПУ, судом "необоснованно отклонено ходатайство прокурора, который принимал участие в рассмотрении дела судом, материалы дела не исследованы, допущено нарушение процесса, что дает основания обращаться в апелляционный суд города Киева с апелляционной жалобой".

"В настоящее время Генеральной прокуратурой Украины готовятся материалы для реализации права на апелляционное обжалование незаконного, по мнению прокуратуры, решения суда", — проинформировали в ведомстве.

Информагентство напомнило, что НАПК направило в Печерский райсуд протокол о превышении максимального размера подарка, полученного Лещенко как народным депутатом. Речь идет о так называемой "скидке", которую он получил в процессе приобретения квартиры в центре Киева, в размере 1,8 млн грн. В случае, если бы суд признал Лещенко виновным в совершении админправонарушения, он должен был бы уплатить штраф в размере 3,4 тыс. грн и вернуть подарок.

29 декабря 2016 г. депутат не явился в суд, и заседание было перенесено на 25 января. 25 января адвокат заявил, что срок для привлечения Лещенко к административной ответственности за нарушения во время приобретения дорогостоящей квартиры истек.

15 февраля Лещенко сообщил, что Печерский райсуд Киева закрыл дело о совершении им административного правонарушения при приобретении квартиры в связи с отсутствием состава правонарушения.