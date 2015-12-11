Суд обязал НАБУ закрыть производство по так называемому "делу Мартыненко"

Такое решение вчера принял Соломенский райсуд Киева.

Судейский молоток, иллюстрация zn.ua

В среду, 11 января, Соломенский районный суд Киева рассмотрел жалобу Петра Бойко — адвоката бывшего нардепа Николая Мартыненко — и обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение 10 дней принять процессуальное решение о закрытии уголовного производства №52015000000000009 от 11.12.2015 относительно экс-народного избранника.

Об этом сообщили в пресс-службе Мартыненко.

По ее данным, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Вчерашнее решение суда поставило точку в дешевом фарсе, который разыгрывался лещенками, сытниками и холодницкими. Я чист перед законом и всегда готов ответить за свои поступки. Надеюсь, что уже скоро политическую и юридическую ответственность понесут и организаторы моего незаконного преследования", — сказал Мартыненко.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник, руководитель Антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий, отдельные политики неоднократно утверждали о наличии у них аргументов для обвинения Николая Мартыненко в совершении преступлений.

"В 2015 году Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата, чтобы в статусе обычного гражданина, без депутатского иммунитета доказать собственную непричастность к любым нарушениям закона. В течение более года, прошедшего после сложения им полномочий народного депутата, НАБУ и САП так и не смогли сообщить ему о подозрении в совершении преступления", — добавили в пресс-службе.

Там же подчеркнули, что "это не помешало "антикоррупционерам" пиариться на теме так называемого "дела Мартыненко", время от времени анонсируя завершение расследования и привлечение бывшего депутата к уголовной ответственности".