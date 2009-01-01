Суд обязал Розенблата носить электронный браслет и сдать загранпаспорта, нардеп недоволен

Политик сказал, что на решение Соломенского райсуда столицы будет подана апелляция.

Борислав Розенблат УНИАН

В пятницу, 20 октября, в Киеве Соломенский районный суд обязал народного депутатаносить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Такое решение огласил судья Александр Бобровник, пишет Укринформ.

По его словам, срок действия постановления суда определен до 18 декабря, а политик после заседания сказал, что скоро будет подана апелляционная жалоба на решение.

"... суд обязал народного депутата воздерживаться от общения с некоторыми лицами, носить электронный браслет, не отлучаться без разрешения из Киева и Житомира, сдать паспорта для выезда за границу", — говорится в статье.

Вчера, 19 октября, СМИ писали, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудники НАБУ задержали Борислава Розенблата при попытке вылететь в Германию, у него были с собой золото и бриллианты, а до этого он дважды не явился в суд.

Адвокат нардепа Алексей Шевчук заявил, что его подзащитный заранее сообщил правоохранителям о своем вылете из Украины, совершил все необходимые действия, чтобы выехать на лечение за границу и вернуться, при политике не было никаких драгоценностей.

Напомним, в июне правоохранители задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено при участии нардепов — установлена вероятная причастность Розенблата и Максима Полякова.

В июле Верховная Рада предоставила согласие на привлечение этих народных избранников к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на их задержание и арест.

Позже Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир. Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, — обязал носить электронное устройство контроля, сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, которые дают право въезда/выезда из Украины.

В августе суд продлил ему срок выполнения процессуальных обязательств в рамках избранной меры пресечения до 17 октября. Политика подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.