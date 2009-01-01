Суд оставил подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова за решеткой еще на 2 месяца

Суд отклонил ходатайство защитников об изменении меры пресечения.

Иван Безъязыков Главред

Подозреваемому в государственной измене и сотрудничестве с боевиками ДНР полковнику Вооруженных сил Украиныпродлили срок содержания под стражей на 60 суток — до 8 октября.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Шевченковского райсуда Киева, удовлетворив ходатайство обвинения, сообщает ТСН.

К тому же суд назначил дело полковника к рассмотрению в рамках судебного следствия.

В то же время суд отклонил ходатайство защитников Безъязыкова изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей, и выделить ему полицейскую охрану.

Следующее заседание суда, на котором планируется заслушать обвинительный акт, назначено на 18 августа, на 12:00.

Напомним, начальник разведки 8-го армейского корпуса Иван Безъязыков попал в плен 16 августа 2014 года. Он вместе с двумя офицерами — майором юстиции Валерием Шмигельским и капитаном глубинной разведки Евгением Мандажи получил приказ зайти в поселок Степановка Донецкой области и договориться с боевиками об эвакуации тел убитых после тяжелого боя. Все трое попали в плен. Безъязыков провел в Донецке почти два года. Был освобожден 5 июля 2016-го. В декабре 2016 года СБУ арестовала полковника по подозрению в госизмене и сотрудничестве с террористами, обнародовав доказательства в виде телефонных разговоров. В мае дело было передано в суд.

Больше о деле читайте в авторской статье Татьяны Катриченко: "Иван Безъязыков: "Хмурый" хотел провести меня по всем кругам ада и заинтересовать "Новороссией".