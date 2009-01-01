Суд оставил за решеткой одиозного экс-регионала Ефремова еще на 2 месяца

Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова еще на 60 дней.

Александр Ефремов. УНИАН

На Луганщине Старобельский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока ареста бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова на 60 дней, до 20 ноября.

Соответствующее решение огласил председательствующий судья Александр Пелих, сообщает Радио Свобода.

"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 года включительно", — заявил он.

Также судья отметил, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не может быть применена к лицам, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статей Уголовного кодекса.

Напомним, Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Позднее Ефремову вручили обвинительный акт: покушение на целостность Украины и создание ЛНР.