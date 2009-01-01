Суд отпустил Каськива на свободу под "скромный" залог — СМИ

Экс-чиновника якобы освободили из-под стражи после выплаты 160 тыс. гривен.

Владислав Каськив ТСН

Выданного Панамой Украине бывшего главу Госинвестпроекта Владислава Каськива в нашей стране суд решил освободить из-под стражи под "скромный" залог.

Об этом пишет strana.ua.

Издание уточнило, что бывший чиновник вышел на свободу под залог в 160 тыс. гривен.

"Громкая операция Генеральной прокуратуры по экстрадиции из Панамы… Каськива закончилась ничем", — говорится в статье.

Напомним, в ночь 1 ноября Владислава Каськива из Панамы экстрадировали в Украину. Наша страна объявила его в международный розыск по ст. 191 (хищение) и другим служебным преступлениям. По информации МВД, он вывел из государства более 250 млн гривен.

Экс-чиновника задержали в Панаме в сентябре 2016 года, позже суд арестовал его с возможностью выйти на свободу под залог в сотни тысяч долларов, тот внес необходимую сумму. Потом Каськив подал ходатайство о политубежище, но панамские власти решили не предоставлять ему статус политического беженца.