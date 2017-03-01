Суд по Насирову перенесли на воскресенье, а САП просит для него залог в 2 млрд

Прокуроры выступали против перенесения заседания.

Роман Насиров в суде facebook.com/walking.tree.7

Суд по избранию меры пресечения главе ГФСперенесен на 10:00 5 марта.

Такое решение было принято Соломенским судом Киева по ходатайству адвокатов Насирова, сообщает "Украинская правда".

Вместе с тем, ранее сторона обвинения заявила, что врачи, которые обследовали главу ГФС во время заседания, не предоставили выводов о необходимости его срочной госпитализации. Прокуроры выступали против перенесения заседания.

В зал суда по делу Насирова прибыла бригада медиков для осмотра подозреваемого, судья постановил покинуть зал всем, кроме участников процесса. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Сторона защиты подозреваемого, которую представляют восемь адвокатов, настояла на медицинском осмотре их клиента прямо в зале суда, поскольку они были уверены, что Насиров нуждается в срочной госпитализации.

Вместе с тем, нардеп Мустафа Найем сообщил, что САП просит для Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей или залог 2 млрд гривен.

САП просит для Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей или залог ₴2 млрд(самый большой в истории уголовного процесса Украины) — Mustafa Nayyem (@mefimus) 4 марта 2017 г.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

Начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивков говорил, что чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен.

Фото: facebook.com/walking.tree.7