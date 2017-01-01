Суд разрешил экстрадицию нардепа Онищенко, Испания готовит документы

Суд удовлетворил апелляцию САП в деле о выдаче Онищенко Испанией.

Александр Онищенко. miss.by.ua

Суд Киева удовлетворил апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в деле по экстрадиции народного депутата Александра Онищенко

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, который признал незаконными действия детектива НАБУ в связи с ходатайством о выдаче Онищенко, пишет Укринформ.

"Суд постановил апелляционную жалобу САП удовлетворить", — сказала судья Ирина Силкова после рассмотрения апелляции.

Ранее сообщалось, что Испания начала процедуру экстрадиции разыскиваемого нардепа Александра Онищенко. Испанский суд обязал его ежемесячно являться в суд.

По словам самого нардепа-беглеца, в Испании ему предоставили политическое убежище.

Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.