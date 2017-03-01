Суд решил выпустить под залог бывшего "завхоза" Ющенко

Экс-руководитель Госуправления делами может оказаться на свободе после внесения более 6 млн гривен залога.

Игорь Тарасюк УНИАН

Суд избрал бывшему руководителю Госуправления делами Игорю Тарасюку (занимал пост во времена президентства— ред.) меру пресечения в виде залога в 6 млн 400 тыс. гривен.

Об этом пишет УНИАН.

По данным Украинской правды, такое решение принял Печерский райсуд столицы, его постановление будет действовать до 1 мая.

Также служители Фемиды обязали экс-чиновника сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и сообщать в прокуратуру об изменении места жительства.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Игорю Тарасюку сообщили о подозрении в уголовном производстве, открытому по фактам создания, деятельности преступной организации и завладения в ее составе госимуществом, у него нашли золото и миллион евро.