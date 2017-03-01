Суд решил выпустить под залог бывшего "завхоза" Ющенко

Экс-руководитель Госуправления делами может оказаться на свободе после внесения более 6 млн гривен залога.
Об этом пишет УНИАН.
По данным Украинской правды, такое решение принял Печерский райсуд столицы, его постановление будет действовать до 1 мая.
Также служители Фемиды обязали экс-чиновника сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и сообщать в прокуратуру об изменении места жительства.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Игорю Тарасюку сообщили о подозрении в уголовном производстве, открытому по фактам создания, деятельности преступной организации и завладения в ее составе госимуществом, у него нашли золото и миллион евро.