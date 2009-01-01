Суд снял с рассмотрения иск Саакашвили к Порошенко

Прохождение искового заявления Саакашвили через судебные инстанции застопорилось

Михеил Саакашвили Da INFO Pro

Судья Татьяна Шипулина, которая изначально должна была заняться рассмотрением иска бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеилу Саакашвили по поводу лишения его украинского гражданства, ушла из Высшего административного суда в новый состав Верховного Суда.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба ВАСУ.

"14 ноября Татьяна Шипулина отчислена из штата ВАСУ, а 15 ноября зачислена в штат нового Верховного Суда. Таким образом, судья Т. Шипулина не имеет полномочий рассматривать административные дела в Высшем административном суде Украины", - говорится в тексте.

Согласно обнародованным данным, именно по вышеуказанной причине исковое заявление Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко снято с рассмотрения. Теперь оно будет вновь перераспределено между судьями ВАСУ − ради нахождения нового служителя Фемиды, который будет вести дело.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакашвили попросил политического убежища в Украине.