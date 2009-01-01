Суд в Гааге может заставить РФ прекратить агрессию против жителей Крыма и Донбасса через 2 месяца

6 марта суд в Гааге начнет предварительные слушания по иску Украины против России.

Сегодня, 6 марта, Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) начнет предварительные слушания по иску Украины против России, которые продолжатся до 9 марта.

6 и 8 марта свои аргументы представит украинская сторона, а 7 и 9 марта будет заслушана российская сторона, говорится в документе на официальном сайте суда.

В иске Украины, поданном против России, указывается на нарушение Москвой положений Конвенции ООН по противодействию терроризму и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Между тем, как заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, решение Международного суда ООН, которое обяжет Россию прекратить противоправные действия в отношении населения Донбасса и Крыма, может быть принято в течение 1–2 месяцев, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, слушания по этому делу, которые начинаются уже сегодня 6 марта, будут иметь устный характер не по существу дела, поэтому они будут касаться именно предупредительных мер, которых требует Украина от России.

Таким образом Украина рассчитывает, что суд примет решение, которое защитит гражданское население на оккупированных территориях, а Россия, наконец, прекратит конфликт. По ее словам, это решение необходимо в контексте обострения ситуации в Авдеевке и репрессий в Крыму.

"Решение относительно этих слушаний должно быть принято в течение 1–2 месяца и является обязательным для сторон", — отметила она.

Несмотря на это, Беца заявила, что Россия может отказаться от выполнения этих решений. Тогда украинская сторона будет требовать у суда ООН контроля за выполнением решения.

Пресс-секретарь МИДа добавила, что по сути иск Украины против России в суде ООН будут рассматривать позднее, рассмотрение будет состоять из письменной и устной частей и может занять несколько лет.

Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.