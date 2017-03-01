Суд в Гааге: нет сомнений, что Россия ответственна за обострение на Донбассе — предствитель Украины

Число выстрелов в Авдеевке достигло почти 50 тыс. Это количество боеприпасов эквивалентно 80 заполненным грузовым вагонам.

Суд в Гааге, иллюстрация. twitter.com/MFA_Ukraine

Сегодня, 6 марта, в Гааге (Нидерланды) начались слушания по иску Украины против России об ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации.

Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, делегацию РФ — директор правового департамента Министерства иностранных дел РФ — Роман Колодкин.

Официальный представитель Украины, выступая на заседании Международного суда ООН в Гааге, просит суд применить временные меры против России, до решения дела по существу, пишет Европейская правда.

"Российская Федерация нарушила международное право и злоупотребляет правами человека, предоставляя помощь незаконным вооруженным формированиям на территории Украины и в оккупированном Крыму. РФ на территории Крыма занимается культурным нивелированием, РФ не уважает права человека и осуществляются акты расовой дискриминации, а также запугивания, пропаганды и кибератаки. Украина сталкивается с такими действиями уже три года. Ранее Россия отвергала такие свои действия, что послужило причиной обращения украинской стороны в Международный суд ООН", —сказала Зеркаль.

Она также отметила, что количество выстрелов, которые раздаются на востоке Украины, подтверждает, что другая сторона поставляет оружие для боевиков, отметила Зеркаль.

"Число выстрелов лишь в Авдеевке за последние недели достигло почти 50 тысяч. Это количество боеприпасов эквивалентно 80 заполненным грузовым вагонам. В то же время официальный представитель президента РФ публично выражает надежду, что у боевиков на востоке Украины не закончатся боеприпасы.

Может ли оставаться какое-то сомнение в том, кто поставляет это вооружение? Нет. Это делает Российская Федерация", — заявила она.

Зеркаль также подчеркнула, что в данной ситуации Украина рассчитывает на применение Международным судом временных мер, одним из которых является прямой запрет России на дальнейшую поддержку пророссийских боевиков.

Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.