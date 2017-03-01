Суд в Гааге. Россия уверяет, что в Украине — "кровавый переворот" и "гражданская война"

В своей речи представитель РФ несколько раз повторил о "кровавом насильственном перевороте" и "свержении власти" в Украине.

В Международном суде ООН в Гааге. Reuters

Представляющий РФ в судебном процессе директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин заявил, что причиной событий на востоке Украины стало "свержение власти" и "переворот", который произошел в Киеве, пишет Украинская правда.

"В феврале 2014 года в Киеве произошел насильственный переворот", — заявил он. В своей речи, дипломат РФ несколько раз повторил тезис о "кровавом перевороте", "насильственном перевороте" и "свержении власти" в Украине.

Колодкин также отрицает, что для Революции достоинства были основания, подчеркивая, что все проблемы были искусственно созданы политиками.

"Реальная проблема была создана оппозицией в Украине, которая поставила выбор — либо сотрудничество с Россией, либо с ЕС", — считает Колодкин.

Он также выразил уверенность, что ключевой задачей новой украинской власти стало лишение русского языка статуса официального. Стоит отметить, что на самом деле ни один язык не имел такого статуса в Украине, однако некоторые языки, включая русский, имели статус регионального в отдельных регионах.

Тем не менее, представитель РФ заверил Международный суд ООН, что именно "переворот" стал причиной военных действий на Донбассе.

"Все это привело к гражданской войне на Востоке Украины", — заявил он.

Напомним, 6 марта, в Международном суде ООН в Гааге представитель Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль весьма эмоционально открыла исторические слушания по делу "Украина против России".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина ожидает от Международного суда ООН в нидерландской Гааге по иску против России решений, которые, в частности, остановят поставки оружия на захваченные территории Донбасса и прекратят притеснения людей в захваченном Крыму.