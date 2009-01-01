Суд в Гааге. Заявление представителя Украины против России, опубликован полный текст

Текущая ситуация в Украине остается неустойчивой и требует неотложного вмешательства Суда по защите украинского народа.

Предлагаем вашему вниманию полное заявление без изменений:

"Господин Президент, уважаемые члены высокого Суда, я имею честь объявить заключительные заявления и выводы ходатайства о применении временных мер.

В ходе этих слушаний Украина исчерпывающе продемонстрировала, что текущая ситуация в нашей стране остается неустойчивой и требует неотложных правовых мер и вмешательства этого Суда относительно защиты украинского народа. Украина находится сегодня перед этим почтенным Судом, надеясь на принятие мер защиты для того, чтобы остановить продолжающееся финансирование терроризма и культурное уничтожение, которое осуществляется Российской Федерацией.

Поддержка Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований на востоке Украины и незаконная оккупация Автономной Республики Крым и города Севастополя уже привела к непоправимому вреду для украинского народа, включая тысячи жертв среди гражданского населения и почти два миллиона внутренне перемещенных лиц.

Эти несправедливые страдания нашего народа, требуют привлечения к ответственности в соответствии с международным правом, но этот вопрос будет предметом отдельного рассмотрения.

Господин Президент, уважаемые члены Суда, моя страна стоит сегодня перед этим Судом и нуждается в его немедленной помощи не с целью решения многочисленных исковых требований Украины к Российской Федерации в связи с дерзкими нарушениями международного права, а для того, чтобы ввести немедленные меры защиты для тысяч, если не миллионов невинных людей и оказать крайне необходимую защиту для всех граждан Украины на Востоке Украины и в Крыму.

Гражданское население Украины, в частности на востоке Украины и в Крыму, является чрезвычайно уязвимым и требует немедленной защиты этим Судом.

Ситуация на востоке Украины остается нестабильной и постоянно меняется. Конфликт в регионе продолжается уже более трех лет, в течение которых имели место многочисленные акты терроризма против гражданских лиц. При отсутствии необходимых мер предосторожности существует риск, что гражданское население и в дальнейшем будет страдать от насилия террористов.

В Крыму продолжающаяся политика культурного уничтожения и дискриминации, которая внедряется Российской Федерацией, остается такой же безжалостной. Крымские татары и этнические украинцы продолжают подвергаться нарушениям прав и ограничений. При отсутствии необходимых мер предосторожности существует риск, что эти уязвимые группы и в дальнейшем будут страдать от актов дискриминации, а также что российская политика уничтожения их культурной идентичности достигнет своей цели.

В связи с реальной и неотвратимой угрозой для граждан Украины, Украина обращается в этот Суд оказать помощь в форме введения предохранительных мер, защитить права Украины и ее граждан.

Что касается Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Украина просит суд применить следующие временные меры:

a) Российская Федерация должна воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить состояние рассмотрения или продлить сроки рассмотрения спора (в Международном Суде ООН) в рамках Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, или затруднить вынесение решения в рамках данного спора.

b) Российская Федерация должна осуществлять должный контроль над своими границами, чтобы предотвратить дальнейшему финансированию терроризма, в том числе – поставки оружия с территории РФ на территорию Украины.

c) Российская Федерация должна останавливать и предотвращать осуществление всех денежных переводов с территории РФ, а также поставки оружия, транспортных средств, оборудования, осуществления обучения групп, которые принимают участие в террористических актах против мирного населения в Украине, или тех, о которых РФ известно, что они могут участвовать в террористических актах в будущем, включая, но не ограничиваясь ДНР, ЛНР, группой "Харьковские партизаны" и связанными с ними группировками и личностями.

d) Российская Федерация должна предпринять все зависящие от нее меры, чтобы любые группы, которые действуют в Украине и ранее получили с территории РФ денежные средства, оружие, транспортные средства, оборудование и обучение, в дальнейшем воздерживались от выполнения террористических актов против мирного населения в Украине".

Относительно Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Украина просит суд принять временные меры, обязав Российскую Федерацию:

a) воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор относительно нарушения настоящей Конвенции или сделать дело сложнее для решения;

b) воздерживаться от любых проявлений расовой дискриминации против лиц, групп или учреждений на территории, которая находится под контролем РФ, включая Крымский полуостров;

c) прекратить действия и воздерживаться от дальнейшей борьбы против крымскотатарского народа в политической и культурной сферах, в том числе приостановить действие указа о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и отказаться от выполнения этого указа и аналогичных мер на время рассмотрения данного дела.

d) применить все необходимые меры, чтобы остановить исчезновение крымских татар, и немедленно расследовать те исчезновения, которые уже произошли;

e) прекратить и воздерживаться от дальнейшей борьбы против этнических украинцев в Крыму в сфере политики и культуры, включая приостановку ограничений на образование на украинском языке, уважать право на образование на украинском языке, пока это дело находится на рассмотрении".

Господин Президент, члены высокого Суда, от имени Правительства и граждан Украины, я благодарю вас за внимание к этому срочному вопросу", — говорится в документе.

Напомним,8 марта, завершился третий день слушаний в Международном суде ООН дела Украина против России. Иск был подан 16 января 2017 в Международный Суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

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