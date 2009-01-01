Суд в Вене выпустил Фирташа из-под стражи

Суд в Вене решил, что залог в размере 125 млн евро, внесенный защитой Фирташа в 2014 году, является достаточной мерой пресечения.
Как сообщает Deutsche Welle, прокуратура просила продлить содержание под стражей Фирташа, задержанного 21 февраля, из-за запроса Соединенных Штатов Америки на экстрадицию бизнесмена.
Суд в Вене решил, что залог в размере 125 млн евро, внесенный защитой Фирташа в 2014 году, является достаточной мерой пресечения. Также в суде отметили, что Фирташу запрещено покидать территорию Австрии, изъят заграничный паспорт, ему необходимо регулярно отмечаться в суде.
Это решение Земельного суда Вены по уголовным делам может быть обжаловано сторонами в течение 14 дней.
Напомним, ранее земельный суд в Вене отказал в аресте украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по испанскому экстрадиционному запросу.
Ранее суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США.
Отметим, что окончательное решение по экстрадиции примет федеральный министр юстиции Австрии.