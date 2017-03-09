Судья-беглец Чаус попросил у президента Молдовы политического убежища

Процедура экстрадиции "служителя Фемиды" в Украину начата.

Николай Чаус УНИАН

В Кишиневе защита арестованного украинского судьи-беглецаобратилась к президенту Молдовыс просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище.

Об этом сообщил глава антикоррупционной прокуратуры страны Виорел Морарь, сообщает "Громадське радіо".

В то же время он уточнил, что прокуроры из Украины запросили экстрадицию "служителя Фемиды", и процедура начата.

"Его защита предоставила нам копию обращения к президенту Республики Молдова о политическом убежище. У нас понятная процедура, мы этим занимаемся", — отметил Морарь.

Напомним, в начале августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уличили Николая Чауса в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов, после чего Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.

Между тем Чаус покинул территорию Украины, злоумышленника объявили в розыск. В феврале 2017-года судью задержали в Молдове. Позже суд в Кишиневе арестовал беглеца на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы.