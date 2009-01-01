Судью-беглеца Чауса объявил в розыск Интерпол

В досье "служителя Фемиды" причиной розыска названо получение взятки.

Николай Чаус УНИАН

Украинского судью-беглеца, задержанного весной в Молдове за нелегальное пересечение границы, объявила в розыск Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

Об этом говорится на сайте ведомства.

В досье "служителя Фемиды" написано, что его разыскивают правоохранительные органы Украины, а причина розыска — получение взятки.

Напомним, в начале августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уличили Николая Чауса в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов, после чего Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.

Позже тот покинул территорию Украины, в стране его объявили в розыск. В феврале 2017-года судью задержали в Молдове, суд арестовал беглеца на 15 суток за незаконное пересечение границы. Защита Чауса обратилась к молдавскому президенту Игорю Додону с просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище, но глава государства отказал им.