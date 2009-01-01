Сутки в АТО: террористы били из тяжелой артиллерии, танков и БМП, пострадали 5 воинов ВСУ

Танки оккупантов неоднократно вели огонь по шахте Бутовка, Каменке, Пескам, Широкино, Водяному и Марьинке.

Позиции ВСу под Авдеевкой, иилюстрация rnbo.gov.ua

За прошедшие сутки, 5 марта, в зоне проведения АТО боевики продолжили обстрелы по всей линии соприкосновения. Всего зафиксировано 100 обстрела. Двое наших военных ранены, трое травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook

На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии, танков, минометов и БМП обстреливали Луганское. Танки оккупантов неоднократно вели огонь по шахте Бутовка, Каменке и Пескам. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия — по Авдеевке, Майорску, Новгородскому, Троицкому, Невельскому, Опытному, Пескам и Зайцево. Из БМП вели огонь по Луганскому, а по Невельскому работал снайпер.

На Мариупольском направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Талаковку, Гнутово, Водяное, Павлополь и Широкино. БМП и танки противника вели огонь по Водяному, Марьинке и Широкино. Кроме того, позиции в Широкино были обстреляны из противотанковых ракетных комплексов, а из гранатометов — в Тарамчуке.

На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Новоалександровку, Крымское и Богуславское. Из гранатометов и стрелкового оружия — Новозвановку, Троицкое, Станицу Луганскую, Попасную.

Ранее волонтер Семен Кабакаев сообщал, что ВСУ на авдеевском направлении уничтожили танк боевиков.