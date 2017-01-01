"Сверка часов" по "зависшему" конфликту на Донбассе. У Путина о встрече Волкера и Суркова

Ожидать каких-то результатов от этой встречи не следует, заявил Песков.

Курт Волкер. facebook.com/GeneralStaff.ua

В Кремле от встречи спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова не ожидают ничего существенного. Это скорее "сверка часов" по "зависшему" конфликту на Донбассе.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

"Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободна — это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс", — сказал Песков.

Напомним, 26 января спецпредставитель США Курт Волкер намерен встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Встреча должна состояться в Дубае. Ранее он говорил, что последние переговоры о миротворческой миссии с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не были плодотворными, однако в январе все может измениться.

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