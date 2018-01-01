"Свободовец" Мирошниченко обвинил Тягнибока в предательстве и объявил об уходе из партии

По словам депутата Киевсовета, он имеет с политикой партии серьезные разногласия.

Игорь Мирошниченко УНИАН

Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко заявил о том, что покидает ряды партии "Свобода".

Как сообщает портал "Politica", народный избранник аргументировал свое решение серьезными разногласиями со внутренней политикой "Свободы".

"Я устал быть наемником для выполнения грязной работы, посмешищем и мальчиком для битья. Устал заниматься вымогательством, бегать по стройплощадкам и возглавлять мятежные акции по указанию Олега Ярославовича. Устал разрываться между авторитаризмом и здравым смыслом ", − сказал Мирошниченко.

Кроме того, депутат Киевсовета возмутился тем, что лидер "Свободы" Олег Тягнибок, декларируя "уничтожение паразитарной олигархической системы", на самом деле удачно сотрудничает с олигархатом и за большое вознаграждение выполняет его заказы вопреки интересам государства и украинцев.

"К сожалению, Тягнибок предал национальную идею, предал сторонников и избирателей, предал всех, кто в свое время привел его к власти. Вот почему наши пути разошлись",- подытожил Мирошниченко.

Напомним, ранее Мирошниченко рассказал, как был националистом в первом классе советской школы.

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