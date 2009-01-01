Сводка АТО: боевики продолжают бить из танков и минометов, среди бойцов ВСУ есть раненые

На Донецком направлении танк обстреливал наши позиции в районе Песок, шахты Бутовка и Каменки.

Боевики продолжают обстреливать наши позиции из танков. 0629.com.ua

Сегодня, 25 февраля, российско-террористические войска продолжили обстрелы наших позиций в зоне АТО. За день зафиксировано 32 обстрела. Двое наших военных ранены, один травмирован.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов калибра 120 миллиметров оккупанты обстреливали Лебединское, а из гранатометов и стрелкового оружия — Павлополь,Чермалык, Широкино, Водяное, Гнутово.

На Донецком направлении танк обстреливал наши позиции в районе Песок, шахты Бутовка и Каменки, а из минометов разных калибров — Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое и шахту Бутовку.

Из гранатометов и стрелкового оружия — Новгородское, Кирово и Зайцево.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов захватчики обстреляли Троицкое.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 24 февраля, в результате боевых действий в зоне проведения АТО ранения и травмы получили 16 украинских военнослужащих, погибших среди бойцов ВСУ нет.