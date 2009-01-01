Сводка АТО: боевики продолжают бить из танков и минометов, среди бойцов ВСУ есть раненые

На Донецком направлении танк обстреливал наши позиции в районе Песок, шахты Бутовка и Каменки.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.
На Мариупольском направлении из минометов калибра 120 миллиметров оккупанты обстреливали Лебединское, а из гранатометов и стрелкового оружия — Павлополь,Чермалык, Широкино, Водяное, Гнутово.
На Донецком направлении танк обстреливал наши позиции в районе Песок, шахты Бутовка и Каменки, а из минометов разных калибров — Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое и шахту Бутовку.
Из гранатометов и стрелкового оружия — Новгородское, Кирово и Зайцево.
На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов захватчики обстреляли Троицкое.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 24 февраля, в результате боевых действий в зоне проведения АТО ранения и травмы получили 16 украинских военнослужащих, погибших среди бойцов ВСУ нет.