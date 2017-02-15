Свои территории не возвращаем. В Кремле ответили на заявление США по Крыму

Песков заявил, что тема возвращения Крыма не обсуждается и не будет обсуждаться с зарубежными партнерами.

В Москве ответили на

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва "свои территории не возвращает".

"Мы свои территории не возвращаем. Крым — это территория Российской Федерации", — подчеркнула она, пишект РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжит "терпеливо" объяснять США причину аннексии Крыма и не намерены обсуждать его возвращение Украине, пишет УНИАН.

"Что касается Крыма, вы знаете, что президент России весьма терпеливо и весьма последовательно своим партнерам и своим собеседникам разъясняет те причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у РФ и стать частью РФ", — заявил Песков.

По его словам, президент России "весьма терпеливо и последовательно" рассказывает "историю того самого переворота, который произошел в Украине, который во много спонсировался из-за рубежа".

Кроме этого, Песков заявил, что Россия, будучи "гарантом" Минского процесса вместе с партнерами в Берлине и Париже, намерена "прикладывать максимум усилий для деэскалации этого конфликта и нахождения политического решения".

"На самых различных уровнях российская сторона продолжит последовательно и развернуто свою аргументацию до наших партнеров, в том числе, до наших партнёров в Вашингтоне", — сказал он.

"Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами. Мы также рассчитываем, что контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнёров", — заявил он.

Говоря об отношениях США и России, Песков подчеркнул, что "пока ничего выстраиваться не начало".

"Пока был обмен заявлениями о намерениях выстраивать отношения, которые по известным причинам находятся в плачевном состоянии. В данном случае здесь не нужно торопить события, в настоящее время проходит процесс завершения формирования администрации действующего президента (США), поэтому здесь нужно дождаться, когда начнутся первые контакты", — сказал Песков.

При этом он напомнил, что анонсированы переговоры главы МИД РФ и госсекретаря США.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалации конфликта на Украине и "вернет Крым". Также в США отметили, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной.