Сын Авакова обзавелся элитной квартирой и паркингами в центре Киева — СМИ

У Александра Авакова есть квартира в 700 м от станции метро "Олимпийская" площадью 375,2 кв. м с местами в подземном паркинге.
Об этом идет речь в материале "Слово и Дело".
Судя по данным Единого реестра недвижимого имущества, у него есть квартира в 700 м от станции метро "Олимпийская" площадью 375,2 кв. м с местами в подземном паркинге.
Владельцем элитной недвижимости сын Авакова стал в мае 2014 года.
Элитный жилой комплекс "Альпийский городок" на ул. Протасов яр, где живет сын главы МВД, был построен в 2011 году. Территорию круглосуточно охраняют, лифт спускается прямо в подземный паркинг, здесь есть фитнес-центр, а из окон открывается панорамный вид.
По данным издания, средняя цена квадратного метра в этом доме составляет 2,9 тысячи долларов (с ремонтом) и 1,6 тысячи долларов (сразу после строителей). То есть квартира Александра Авакова с ремонтом стоит около 1,1 миллиона долларов.
Напомним, ранее Александр Аваков заявил, что открытое правоохранителями дело относительно закупки рюкзаков по завышенным ценам, в котором он фигурирует в качестве подозреваемого, является политическим, в нем нет "ни грамма юридической логики, оснований".
Фото: slovoidilo.ua.