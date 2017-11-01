Сын Авакова обзавелся элитной квартирой и паркингами в центре Киева — СМИ

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1 / 4 Александр Аваков владеет квартирой в центре Киева (slovoidilo.ua)

У Александра Авакова есть квартира в 700 м от станции метро "Олимпийская" площадью 375,2 кв. м с местами в подземном паркинге.

Александр Аваков владеет квартирой в центре Киева slovoidilo.ua

Задержанный накануне сын главы МВД Александр Аваков владеет квартирой в центре Киева и двумя подземными паркингами.

Об этом идет речь в материале "Слово и Дело".

Судя по данным Единого реестра недвижимого имущества, у него есть квартира в 700 м от станции метро "Олимпийская" площадью 375,2 кв. м с местами в подземном паркинге.

Владельцем элитной недвижимости сын Авакова стал в мае 2014 года.

Элитный жилой комплекс "Альпийский городок" на ул. Протасов яр, где живет сын главы МВД, был построен в 2011 году. Территорию круглосуточно охраняют, лифт спускается прямо в подземный паркинг, здесь есть фитнес-центр, а из окон открывается панорамный вид.

По данным издания, средняя цена квадратного метра в этом доме составляет 2,9 тысячи долларов (с ремонтом) и 1,6 тысячи долларов (сразу после строителей). То есть квартира Александра Авакова с ремонтом стоит около 1,1 миллиона долларов.

Напомним, ранее Александр Аваков заявил, что открытое правоохранителями дело относительно закупки рюкзаков по завышенным ценам, в котором он фигурирует в качестве подозреваемого, является политическим, в нем нет "ни грамма юридической логики, оснований".

Фото: slovoidilo.ua.