Сын Авакова раскритиковал начатое против него дело

Подозреваемый должен был пройти медобследование перед отправкой в СИЗО.

Александр Аваков radiosvoboda.org

Сын министра внутренних дел— Александр — заявил, что открытое правоохранителями дело относительно закупки рюкзаков по завышенным ценам, в котором он фигурирует в качестве подозреваемого, является политическим, в нем нет "ни грамма юридической логики, оснований".

Об этом он рассказал в комментарии журналистам программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый"), пишет radiosvoboda.org.

В то же время издание уточнило, что они пообщались с задержанным в городской клинической больнице Киева №4, куда его привезли для прохождения медицинского обследования перед отправкой в СИЗО.

"Процессуальные действия НАБУ связаны с абсолютно политизированным, ангажированным, политическим делом, в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее...", — сказал он.

Ранее бывший советник министра внутренних дел Илья Кива сообщил, что детективы Бюро после обыска задержали сына чиновника Александра. Мужчину обезвредили в рамках расследования уголовного производства о растрате более 14 млн гривен при закупке рюкзаков для МВД, ему уже сообщили о подозрении в хищении госсредств.

Фото: radiosvoboda.org