Сын Хрущева рассказал, почему Крым на самом деле "пристегнули" к Украине

Никакой политики не было, говорит Сергей Хрущев.

Сергей Хрущев itogi.ru

Передача ныне оккупированного российскими войскамив состав Украинской ССР в 1954 году была правильным и структурным решением.

Об этом профессор университета Брауна в США, сын Никиты Хрущева — Сергей Хрущев заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым "пристегнут" к Украине, и когда там стали заниматься экономикой, и самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом и передали Украине, также, как передавали многие регионы. Никакой политики не было, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, даже подарок моей маме, которая родилась в Западной Украине. Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, садили много винограда", — сказал он.

Напомним, передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".

Также напомним, в феврале-марте 2014 года российские войска оккупировали Крым, после чего на полуострове 16 марта прошел незаконный "референдум", на котором крымчанам предлагали сделать выбор между Украиной и России. Власти Крыма заявили, что за союз с Москвой проголосовали почти 97% избирателей.

Видео: 112 Украина