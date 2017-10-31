Сына Авакова после обыска задержали детективы НАБУ — Кива

Правоохранители изъяли телефоны и планшеты, сказал экс-советник главы МВД.

Арсен Аваков УНИАН

Бывший советник министра внутренних делИлья Кива заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро после обыска задержали

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время собеседник подчеркнул, что держит связь с семьей главы МВД.

"Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд… Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты", — отметил экс-советник.

НАБУ задержало сына Авакова по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии, также обезврежен бывший заместитель министра Сергей Чеботарь, пишет "Украинская правда" со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах.

На странице Бюро в Facebook говорится, что детективы проводили обыски в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты госсредств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел. Следственные действия осуществлялись по месту жительства вероятных фигурантов производства.

Ранее СМИ писали, что в Москве был задержан беглый бывший начальник Государственного управления делами и экс-глава НАК "Нафтогаз-Украины" Игорь Бакай, его обвиняют в завладении финансами посторонних лиц путем обмана.

Видео: facebook.com/v.rysenko