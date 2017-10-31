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Сына Авакова после обыска задержали детективы НАБУ — Кива

Сегодня, 15:15

Правоохранители изъяли телефоны и планшеты, сказал экс-советник главы МВД.

Арсен Аваков
Арсен Аваков УНИАН
Бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро после обыска задержали сына чиновника Александра.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время собеседник подчеркнул, что держит связь с семьей главы МВД.

"Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд… Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты", — отметил экс-советник.

НАБУ задержало сына Авакова по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии, также обезврежен бывший заместитель министра Сергей Чеботарь, пишет "Украинская правда" со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах.

На странице Бюро в Facebook говорится, что детективы проводили обыски в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты госсредств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел. Следственные действия осуществлялись по месту жительства вероятных фигурантов производства.

Ранее СМИ писали, что в Москве был задержан беглый бывший начальник Государственного управления делами и экс-глава НАК "Нафтогаз-Украины" Игорь Бакай, его обвиняют в завладении финансами посторонних лиц путем обмана.

Видео: facebook.com/v.rysenko

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