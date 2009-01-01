Сыну Авакова сообщили о подозрении в хищении госсредств, глава МВД открестился от бюджетных денег

Аваков заявил о том, что надеется на адекватный судебный процесс по делу, в котором фигурирует его сын.

Александр Аваков kievvlast.com.ua

Сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении в хищении государственных средств.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах.

Александру сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

При этом задержанный Александр Аваков продолжает находиться в здании НАБУ.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет о невиновности своего сына Александра, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в причастности к растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков (Alex Avakov) пройдет процедуру и докажет это в суде… Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в пиар целях, ради собственных политических амбиций – или для решения своих конъюнктурных задач — отвечу еще раз — не выйдет. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия", — заявил министр.

Он также подчеркнул, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов".

"Не должны иметь политических интересов и позиций пиара. Они должны быть органом юриспруденции — в высшей степени строгости и соответствия Закону, а не применять метод натяжек и допущений, как в случае с моей семьей, — в угоду чьих-то политических интересов", — отметил министр.

Аваков также заявил о том, что надеется на адекватный судебный процесс по делу, в котором фигурирует его сын.

"Моя позиция по антикоррупционному суду — неизменна — он должен быть (создан) быстро и быть компетентным! А вот баланс независимости и незаангажированности в молодых антикоррупционных органах должен быть восстановлен. И, убежден, — мы сможем это сбалансировать! Повторюсь — давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных — не пройдет. Надеюсь адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие, — расставит все по местам!", — написал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра.

По информации НАБУ, обыски проходят в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 — начале 2015 года.

В феврале 2015 МВД заключило договоры с ООО "Днипровенд" на 5 тыс. рюкзаков стоимостью 14,49 млн грн и ФЛП "Плигачёв" на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн грн.

В июне 2015 года вышло журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретены через предприятия, подконтрольные Авакову.

Уголовное производство относительно нарушений при закупке рюкзаков для МВД был открыто Генпрокуратурой в июле 2015 года. Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин передал его по подследственности военной прокуратуре, а с апреля 2016 ГПУ передала дело НАБУ.

Весной 2016 НАБУ в рамках досудебного расследования получило доступ к банковским счетам компании-поставщика тактических рюкзаков для МВД "Днипровенд", которую связывают с сыном Авакова.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица МВД по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности совершили растрату имущества при закупке 6 тыс. рюкзаков для нужд бойцов в зоне АТО.

В феврале прошлого года появилось видео из скрытой камеры, на котором видно, как сын Авакова якобы договаривался с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.

Ранее сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвиным, который является другом сына Авакова.