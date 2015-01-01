Тактика "прыжков лягушки", или Почему на Донбассе сложилась ситуация в пользу сил АТО

Боевики из тыловых районов перебрасывают силы на Дебальцевское и Попаснянское направления.

Танк сил АТО Facebook Дмитрия Муравского

Все обострения на фронте связаны с важными встречами в Минском формате. Сейчас на фронте идет война за так называемую "серую зону".пришлась именно на то время, когда должна была состояться встреча в Минском формате по обмену военнопленными.

Когда удалось сорвать сделку российских спецслужб по продвижения Надежды Савченко в качестве переговорщика и модератора в вопросе обмена военнопленными, тогда встал вопрос, что Россия будет применять уже устоявшуюся для нее практику обострения ситуации накануне проведения важных встреч. Соответственно на Светлодарской дуге такую ​​операцию и пытались провести. Однако о массированном наступлении речь не идет, ведь 23 декабря бои пошли на снижение. Это свидетельствует о локальной операции на отдельном отрезке. Впрочем, результатом для украинской стороны стало освобождение 30 км общей площади. Это тактическая победа украинских войск, которая показала, что мы умеем не только обороняться, но и успешно контратаковать.

Примечательно, что активизация боевых действий начинается, когда надо поддержать определенный градус противостояния. Активизация боев по всей линии соприкосновения происходит не хаотично, а в запланированном порядке. Когда молчит Луганская область, тогда активизируется Донецкая, и наоборот. Для чего это делают? Враг мониторит состояние передовых позиций украинских войск и пытается держать ВСУ в постоянном напряжении по всему фронту, а это 410 км.

Так называемые "ополченцы" на Донбассе уже давно не воюют. Подавляющее большинство боевиков — это россияне. Даже в так называемых "народных" армиях до 70% — это этнические русские, которые являются гражданами РФ. Поэтому говорить о том, что воюют местные коллаборационисты, нельзя. Не стоит забывать и о наличии там регулярных войск РФ. По разным оценкам, их численность колеблется от 7 до 10 тыс. человек, хотя официальные источники почему-то уменьшают российское присутствие.

В последние дни начались передислокации живой силы и техники противника. По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права справа" в течение последней недели фиксируется передислокация из тыловых районов Свердловска и Краснодона частей, которые движутся в Дебальцевском направлении. Также происходит передислокация на Попаснянском направлении.

Сейчас ситуация в пользу ВСУ. Выбрана тактика "прыжков лягушки", когда территорию освобождают буквально по километру, и эта тактика действует.

Дмитрий Снегирев