Тактика закрытых глаз. ОБСЕ не хочет замечать на Донбассе российских "ихтамнетов" — Геращенко

Геращенко соглашается, что ОБСЕ должна быть нейтральной и аполитичной структурой.

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе Reuters

В выступлениях на тему о ситуации на Донбассе генсек ОБСЕ Томас Гремингер использует словосочетание "украинский кризис".

Об этом вице-спикер Верховной Рады, участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Наши эксперты, которые сейчас присутствуют на Варшваском форуме безопасности, пишут, что генсек ОБСЕ Томас Гремингер в своем выступлении использует словосочетание "украинский кризис"... Я считаю, что тактика "закрытых глаз" вредит ОБСЕ", — отмечает она.

Геращенко соглашается, что ОБСЕ должна быть нейтральной и аполитичной структурой, но "иногда эта абсурдность в признании очевидных вещей в угоду одному из членов ОБСЕ, просто разрушает фундамент и основы этой организации".

В то же время она сообщила, что координатор ОБСЕ в минской гуманитарной группе Тони Фриш, посещая СИЗО, где сидит задержанный на Донбассе российской военный Виктор Агеев, даже не захотел с ним поговорить.

"(На прошлой неделе) координатор ОБСЕ Фриш посетил Старобельское СИЗО и ... даже не спросил про Агеева, не зашел к нему. Сознательная тактика "не видать и не замечать" россиян на Донбассе, это — подыгрывание россиянам, что "их там нет" и их принуждению к "прямому диалогу с республиками", — пишет она.

Геращенко возмущается, что это произошло после того, как она много раз поднимала вопрос Агеева на минской гуманитарной группе и требовала от координатора посетить его, пообщаться, услышать историю "заблудившегося российского военного".

"Такая позиция откровенно вредит процессу освобождения заложников. Это просто недопустимо — не предпринимать никаких попыток посетить украинских пленников в РФ и сознательно и демонстративно "не замечать" российских военных, задержанных на Донбассе", — заявляет она.

Геращенко отметила, что ее поразил этот случай, и она потребует от МИД Украины донести эту информацию до председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

Вместе с тем, по информации "Укринформа", Гремингер на форуме заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик.

"Мы в полном тупике в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе", — сказал он.

Генсек подчеркнул, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины пытается принять меры в разных направлениях, но без политического сигнала со стороны "нормандской четверки" у участников переговоров и наблюдателей ОБСЕ ограниченное поле для маневра.

Он обратил внимание на то, что в последнее время идет обсуждение вопроса по развертыванию на Донбассе миротворческой миссии ООН. Однако он выразил мнение, что это может "несколько отвлечь внимание от основного вопроса — выполнения Минских договоренностей".

Говоря о безопасности на Донбассе, генсек ОБСЕ отметил, что в регионе нет значительного улучшения в этом вопросе: после объявления очередного перемирия относительное спокойствие сохраняется только в течение нескольких недель, а потом боевые действия вновь усиливаются.

"Много тяжелого вооружения на линии соприкосновения. Поэтому есть большой риск широкомасштабного возобновления боевых действий", — заявил Гремингер.

Напомним, Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Ранее, он подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в ВС РФ.

Между тем, Минобороны РФ отказывается признать Агеева своим военным и заявляет, что он действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас.