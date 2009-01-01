"Там Путин все решает?". У Гройсмана Беларусь обвинили в лицемерии

Чего стоят заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом, написал Кириленко.
Об этом вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко написал в своем Twitter.
"Чего стоят заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане?! Сначала П.Гриб, теперь — собкор "Украинского радио" П.Шаройко. Такие действия нарушают все соглашения и делают лицемерными заявления о дружбе! Там Путин совсем все решает?", — написал Кириленко.
Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.
По словам жены журналиста Елены, Павла арестовали дома. Перед этим у них был обыск.
24 августа исчез в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб. Более двух недель о его месте нахождения ничего не было известно.
18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Украинский Павла Гриба до 4 января 2018 года.