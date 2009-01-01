Танки и БМП, минометы и самоходки. Военный эксперт рассказал об атаках боевиков у Авдеевки

Силы АТО смогли в ходе боёв нанести огневое поражение штурмовым группам оккупантов.

Под Авдеевкой боевики применили самоходки Reuters

В течение выходных 28-29 января местные боевики и российские военные на Донбассе резко активизировались. Затяжные боестолкновения фиксировались(по обе стороны Ясиновского переулка), западнее ж/д станции "Ясиноватая-2", в районе между рынком "Господарь" и Донецкой фильтровальной станцией.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, оккупанты неоднократно силами усиленного взвода и нескольких пехотных групп (до 15 чел. каждая), при поддержке миномётного огня (2 батареи 120-мм миномётов и не менее одной батареи 82-мм миномётов) пытались оттеснить или отбросить украинские войска от трассы Е50, действуя от посёлка Каштановое, Ясиноватской развязки, рубежа Минеральное — Яковлевка и северных окраин Спартака.

При этом противник несколько раз осуществлял арт.подготовку перед и во время действий своей пехоты, с использованием 122-мм артиллерии (8 орудий типа Д-3030А) и 152-мм артиллерии (6 ед. 152-мм САУ 2С3 "Акация"). Эпизодически оккупанты задействовали бронетехнику (2 танка и 4 бронемашины — БМП и БТР). В результате боёв на этом участке, противник так и не смог добиться выполнения поставленных его командованием задач. Подразделения сил АТО, обороняющиеся на этом участке, смогли в ходе боёв нанести огневое поражение штурмовым группам оккупантов и заставили их отойти на исходные рубежи.

На участке Пески — Опытное противник несколько раз открывал массированный огонь из миномётов и станковых гранатомётов. В районе Песок пара танков оккупантов с замаскированных позиций прицельно вела огонь по передовым позициям сил АТО ОФ-снарядами; однако под ответным огнём украинских войск были вынуждены отойти в глубину своих боевых порядков, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что ситуация на фронте обостряется: 5 украинских воинов погибли и 9 ранены.