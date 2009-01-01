Танки неисправны, топлива нет. Оккупанты с Донбасса не доехали на учения "Запад-2017"

Подразделения на Донбассе не смогли выполнить задание из-за нехватки топлива и неисправности техники, рассказал Лысенко.

Вражеские танки на Донбассе Reuters

К участию в военных учениях "Запад-2017" РФ планировала привлечь "силы", которые размещены на территории оккупированного Донбасса.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко, сообщает Радио "Свобода".

Но, по его словам, эти подразделения не смогли выполнить задание из-за нехватки топлива и неисправности техники.

"Мы сейчас видим, что пытались привлечь к этим учениям российско-оккупационные войска на Донбассе. Мы получили данные разведки, что большинство колонн, которые должны были бы выйти в пункты сосредоточения для выполнения параллельных задач в рамках учений "Запад – 2017", они просто не доехали, потому что почему-то закончилось топливо. Одно из подразделений на Луганщине, у которого было составе 11 танков, всего три танка были способны двинуться и выполнять задания, все остальные неисправны", — рассказал Лысенко.

По его данным, анализ состояния техники двух армейских корпусов группировок ДНР и ЛНР свидетельствует, что 60% техники не может использоваться из-за неисправности.

Напомним, во время учений "Запад-2017" военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы.

Видео: Радіо Свобода онлайн.