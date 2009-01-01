Танки неисправны, топлива нет. Оккупанты с Донбасса не доехали на учения "Запад-2017"

Подразделения на Донбассе не смогли выполнить задание из-за нехватки топлива и неисправности техники, рассказал Лысенко.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко, сообщает Радио "Свобода".
Но, по его словам, эти подразделения не смогли выполнить задание из-за нехватки топлива и неисправности техники.
"Мы сейчас видим, что пытались привлечь к этим учениям российско-оккупационные войска на Донбассе. Мы получили данные разведки, что большинство колонн, которые должны были бы выйти в пункты сосредоточения для выполнения параллельных задач в рамках учений "Запад – 2017", они просто не доехали, потому что почему-то закончилось топливо. Одно из подразделений на Луганщине, у которого было составе 11 танков, всего три танка были способны двинуться и выполнять задания, все остальные неисправны", — рассказал Лысенко.
По его данным, анализ состояния техники двух армейских корпусов группировок ДНР и ЛНР свидетельствует, что 60% техники не может использоваться из-за неисправности.
Напомним, во время учений "Запад-2017" военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы.
Видео: Радіо Свобода онлайн.