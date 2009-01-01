Танки, "Пионы", "Гиацинты". За трое суток РФ перебросила на Донбасс много военной техники — Турчинов

В военкоматах РФ вербуют контрактников для участия в боевых действиях на востоке Украины, отметил секретарь СНБО.

Александр Турчинов УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)заявил, что за последние трое сутокмного танков, БМП, "Градов", пушек "Пион" и "Гиацинт".

Об этом говорится на сайте ведомства.

В то же время чиновник уточнил, что на восток нашей страны военная техника попадает через неконтролируемую часть украинско-российской границы автодорогами и железной дорогой.

"… только за последние трое суток из РФ в Донбасс было переброшено значительное количество танков, БМП, МТЛБ, РСЗО "Град", а также САУ 2С7 "Пион" (203 мм), 2А36 "Гиацинт" (152 мм)", — отметил он.

По его словам, "подкрепление поступает российским гибридным войсками вдоль всей линии разграничения". "В российских военкоматах ведется неприкрытая работа по вербовке контрактников для участия в боевых действиях на востоке Украины", — добавил Турчинов.

"Все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе… РФ не сможет скрыть от международного сообщества свои кровавые агрессивные действия против Украины", — считает секретарь СНБО.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Российской Федерации не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке Донецкой области и по всей линии фронта на Донбассе.