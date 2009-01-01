Танковая рота или один "Оплот". Порошенко распорядился обеспечить ВСУ модернизированной техникой

У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять модернизированных Т-64 или Т-80, заявил президент.

Танк "Оплот" ТСН

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости срочно обеспечить танковые подразделения в полном объеме модернизированными и отремонтированными машинами.

Об этом он заявил в начале заседания СНБО по вопросам оборонного заказа на 2017 год, сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко назвал вполне справедливым предложение по закупке образцов вооружения и военной техники в количестве, которое обеспечивает так называемое "оптовое перевооружение" отдельных подразделений.

По словам президента, большой дискуссией при формировании государственного оборонного заказа стал вопрос относительно того, что именно нужно закупать.

"У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. При чем "Оплот" строится не менее чем 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас встает вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк", — сказал он.

"И пока у нас есть ресурс, пока срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разработали новый танк.