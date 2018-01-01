"Те сенаторы – село неасфальтированное": Вятрович и его сторонники ответили на заявление о Бандере

Директор Украинского института национальной памяти попытался объяснить, почему американцы не правы в этом вопросе.

Вятрович прокомментировал заявление конгрессменов США о Бандере. "Главред"

Заявление более чем 50 американских конгрессменов, что Бандера является "нацистским коллаборантом" , свидетельствует о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись под этим.

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись", – написал он.

Проявлением антисемитизма и прославлением нацистских коллаборационистов в Украине, по мнению конгрессменов, является "проуповская кампания 2017 года" украинского Института национальной памяти, переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича, а также деятельность "неонацистского батальона Азов", который должен быть распущен, а не включен в состав Нацгвардии.

В ответ на это Вятровчи заявил: "Эта информационная кампания состояла из двух выставок "УПА: ответ непокорного народа", и одна из этих выставок как раз рассказывала о массовой антинацистской борьбе Украинской повстанческой армии. Один из стендов этой выставки рассказывал, в частности, о евреях, которые в рядах УПА боролись против нацизма, а затем боролись против коммунизма".

Комментаторы поста Вятровича, в основном, разделяют его точку зрения. "Они либо не понимают против кого дружат, или имеют с этого выгоду", "Те сенаторы – село неасфальтированное... Ну и еще одно – евреи всегда и везде считают себя ущемленными... Они, верно бы, и в Израиле такое делали, но незадача, там только они одни", – пишут люди.

Напомним, во Львове уволили учительницу из-за поздравления Гитлеру в соцсети. Фейсбучный пост дорого обошелся педагогу.

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